5. No apresurarse en enviar dinero si no cuenta con las garantías suficientes.

Es por eso que el abogado Ángel Montealegre, Ceo de L&M Lawyers Business and Entertainment, y que en su carrera profesional ha asesorado a numerosos artistas de primera línea como: Greeicy Rendon, Buxxi, Yeison Jimenez, Piso 21, Xantos, Sech, entre otros, señala que hay cinco claves para no caer en estafas:

La industria del entretenimiento en Colombia y en varios países de Latinoamérica, están inmersos todavía en la informalidad de sus obras, ella allí donde cobra sentido que los artistas entren a registrar su catálogos, sus temas, por educarse en sus temas legales acerca de sus derechos de autor y otras situaciones que son propias de la industria musical y que no deben pasarse por alto para evitar estafas.

El experto señala que los artistas, escritores, científicos, las figuras públicas, los creadores de contenido, los actores, los diseñadores de modas y de software, las compañías editoriales, los sellos discográficos y en general los intervinientes en la línea de valor de las industrias creativas deben estar a la vanguardia de los temas legales de su creaciones y proyectos, las nuevas tecnologías como los NFT imponen un nuevo reto a la hora de comercializar su productos a nivel mundial de forma digital donde contar con esta información es de carácter vital.

“Es menester mencionar que para tener un recaudo efectivo de las regalías que se derivan de estas obras es necesario estar inscrito en las diferentes sociedades de gestión colectiva que recaudan estos derechos, y contar con una compañía editorial que complemente esta gestión así recibirás el ciento por ciento de las regalías de tus derechos patrimoniales de autor según sea el área en la cual te desenvuelvas dentro de la industria musical o del entretenimiento”, señala el abogado.

Además, indica que es indispensable que los artistas registren sus obras frente a la entidad competente, para este registro de sus obras es DNA: Derechos nacionales de autor. Cabe aclarar que si tu no registras la obra, no quiere decir que no seas el titular del derecho pero en una disputa legal esto dará más elementos probatorios para marcar como el titular del derecho y adicional tendrás una organización en tu catalogo lo cual te permitirá unas mejores negociaciones en el momento llevar acabo shows, acuerdos de managers, editoras y las diferentes ramas de negocio que tiene un artista.

Luis Angel Montealegre Rodriguez, abogado y empresario de la industria musical y del entretenimiento, CEO del buffet de abogados L&M Lawyers Business and Entertainmentcon más de 10 años de experiencia en music business y en el asesoramiento y representación legal de artistas, empresarios y demás intervinientes determinantes en el campo de la propiedad intelectual, los derechos de autor y el derecho del entretenimiento.