“Perdón, es que venía con mucha hambre”: Amparo Grisales reveló detalles de su encuentro con Miguel Bosé

La experimentada actriz, antes de sumergirse en su revelación, recalca su preferencia de no hablar sobre los grandes artistas, ya que considera que todos tienen su estrella y una parte sagrada en su talento. No obstante, decide compartir un recuerdo particular de su encuentro con el propio Miguel Bosé.

Este momento especial surge después de la destacada presentación del imitador de Miguel Bosé, donde Pipe Bueno elogia la calidad humana del participante, insinuando sutilmente que el artista original no posee el mismo carisma, una percepción que no pasa desapercibida para el público.

En el relato, Amparo rememora el momento en el que coincidió con el reconocido intérprete. Mientras ambos se encontraban en el mismo lugar, ella revela: "me tocó una vez y hasta que no le dijeron quién era yo en Colombia (...) estaba en Cartagena y ahí ya me llamó y me dijo 'perdón, es que venía con mucha hambre'", detallando un primer encuentro que, según sus palabras, incluyó un saludo bastante seco por parte de Bosé, seguido de una disculpa posterior al conocer su identidad.

Después de compartir su anécdota, Pipe Bueno intentó suavizar los comentarios, señalando que, aunque el artista no es una mala persona, es conocido por ser un tanto distante con sus seguidores. El concursante, quien tampoco es colombiano, agregó: “Siempre agradecido con el país y su espíritu. Los quiero mucho” y envió un beso a la cámara.

A pesar de retirarse al camerino entre aplausos y elogios, no logró convertirse en el gran ganador de la noche. Ese honor recayó en la versión local de Ángela Aguilar. Su vestuario y semejanza con la voz de la mexicana le valieron llevarse a casa un premio de cinco millones de pesos. Mientras tanto, Vicente Fernández fue eliminado del espectáculo.