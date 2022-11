Periodista fue víctima de robo en Catar y las autoridades le pidieron elegir castigo para el ladrón

Según Metzger, durante una conexión en pleno directo desde Doha, mientras ejercía su labor para el medio TN, fue que aparentemente la robaron y destacó que lo que ella quiere es que se le devuelvan sus documentos.

“Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo una transmisión en vivo. Estoy en la comisaría y me mandaron para acá a denunciar porque me garantizan que todo está vigilado y que van a encontrar la billetera que tenía mis documentos, dinero, tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa”, dijo la periodista.

A pesar de que no fue violento el robo, sino que le sacaron su billetera cuando ella estaba distraída, indicó que quedó sorprendida al ver cómo se maneja la justicia en este lugar, pues no se esperaba que le preguntaran que quería que le hicieran a los pillos.

“Insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón, si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran... Insistían por preguntarme qué pena quería, que yo la podía decidir.... Se me puso la piel de gallina, porque me pareció muy fuerte”, comentó la mujer.

A pesar de eso, Dominique aseguró que ella no se siente bien determinando cómo debe pagar la persona o las personas que la robaron, y que solo pide que le hagan entrega de sus documentos, ya que los necesita.