Pillaron a Lina Tejeiro comiendo empanada con Pony Malta en una tienda de barrio

Un video se ha vuelto tendencia en redes sociales, porque se muestra a una de las mujeres de la televisión nacional más queridas por los colombianos, comiendo empanadas con Pony Malta..

El video muestra el momento exacto en el que la actriz parquea su camioneta y se dirige a una tienda de barrio a pedir una empanada con Pony Malta. Sus gestos de emoción y deleite al probar la empanada han dado mucho de qué hablar, sin embargo, eso no es todo, al parecer tuvo que pedir fiado.

Sin ningún tipo de vergüenza o sin intentar ignorar el video, Lina Tejeiro se pronunció y con orgullo reveló que tenía un antojo y no le daba pena.

“Sí, me antojé de empanada, paré en una tienda y me di cuenta de que no llevaba mi billetera así que el vecino me fió. El veci sabe que yo le pago. A mí no me da pena decir que Soy de tienda”, escribió Lina en respuesta al video.

Los comentarios de elogios y admiración hacia la famosa no se hicieron esperar, “qué no por ser famosa se restringe estos gusticos, sin contar que puede comerse una empanada y verse regia”, “mujer autentica”, escribieron algunos usuarios.