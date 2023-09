Piqué estaría detrás de las acusaciones contra Shakira

Para desmentir estas acusaciones, Jordi Martin, uno de los paparazzi español más reconocidos y quien estuvo de cerca a la barranquillera desde el inicio de su romance con Gerard Piqué en Barcelona, emitió fuertes declaraciones que aclararían lo que está sucediendo.

De acuerdo con Martin, el exfutbolista ha sido pieza clave en lo que se está convirtiendo en una difamación contra Shakira.

“Gerard Piqué es el señor de la Kings League que cierra contrato con TeleCinco y qué casualidad que toda la gente (que raja de Shakira) sale en TeleCinco. Ya basta”.

Martin también compartió: “Yo tengo a gente de su equipo de Shakira que me informan y no puedo delatar y te puedo decir que esos trabajadores jamás en 13 años me han hablado mal de ella. Sino de lo generosa que es”.