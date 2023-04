Piqué tendría otro bebé y no sería con Clara Chía

Salió a la luz un plan del exfutbolista con el que volvería a ser papá. De acuerdo con el programa ‘Chisme no Like’, Clara Chía no se embarazaría, como en su momento lo hizo Shakira para dar a luz a Milán y Sasha, los únicos dos hijos que tiene hoy el exdefensor.

El conductor de dicho ‘show’ de entretenimiento, el argentino Javier Ceriani, lanzó al aire “un bombazo”, refiriéndose a que Piqué tendría entre sus planes tener su primera hija.

Y aunque el exjugador nunca se ha referido al tema, la prensa rosa sostuvo que Piqué buscaría sumarse al grupo de deportistas que tienen hijos por medio de un vientre de alquiler.

Esto se debe a que según medios mexicanos y españoles, Clara Chía no tendría la intención de embarazarse. A raíz de este tema, cabe recordar que otros jugadores de fútbol como Cristiano Ronaldo y James Rodríguez han tenido hijos gracias a la gestación subrogada.

La dura advertencia de hijos de Shakira

Tras la ruptura de la cantante Shakira y el exdefensor del Barcelona Gerard Piqué, son muchos los rumores en los que se ha visto enredada la expareja que decidió cortar comunicación y solo hablar de temas referentes a sus hijos, Milán y Sasha.

Con el paso de los días, los medios de comunicación se han interesado en conocer el acuerdo al que llegó la expareja sobre la custodia y futuro de sus niños, pero hasta el momento la cantante y el exfutbolista han guardado silencio.

No obstante, las miradas se centraron en la final de la King League, liga de fútbol 7 de la cual es presidente Piqué, en aquel evento deportivo se pudo ver a Gerard junto con sus dos hijos.

Pero lo que llamó la atención de las personas fue el regaño que les dio el exfutbolista a Milán y Sasha durante el evento enfrente de una multitud de personas que presenciaban dicha final.

Los medios resaltaron la ausencia de Clara Chía actual pareja de Gerard, y recordaron un fragmento de una entrevista del periodista Jordi Martín sobre su experiencia siguiendo a la familia Piqué Mebarak.

“El día que sale la portada de la revista ¡Hola! Con Piqué y Clara Chía... me voy a la casa de Shakira y ella decide irse a un parque con sus hijos, sale abrazada con ellos, los niños medio llorando... se notó que los hijos lo pasaron mal. Creo, es opinión personal, pero a los menores les pasó como a mí y se volcaron más con la madre que con el padre”, mencionó el reportero en la entrevista.

Allí también aseguró que Milan y Sasha tenían relaciones distintas con el exfutbolista y la artista, ya que el deportista tenía gestos que no eran bien vistos por las personas. En estas declaraciones recordó cómo eran las recogidas que hacía el empresario en la casa de la barranquillera, explicando que no se bajaba del carro y no atendía a sus niños.

“Los niños están volcados con la madre. Aquí me critican mucho, pero yo les veo más felices con Shakira que con el papá... siempre están abrazados con ella, jugando y eso, pero con Piqué no los veo tan cariñosos. Piqué es un buen padre, pero hay cosas en las que ella es más humana”, afirmó.

“Los nenes se montan en el coche y él sigue pegado al celular, Milan está sentado adelante como copiloto sin el cinturón y el empresario corriendo por todo Barcelona... eso no lo haría Shakira”, agregó en el video.

Para finalizar, el periodista mencionó basado en pruebas la advertencia que le hicieron Milán y Sasha a Gerard Piqué con respecto a Clara Chía, dijo que no estaban dispuestos a conocerla o convivir con ella.

“Yo creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal y le han dicho a Shakira: ‘Quédate tranquila que no queremos ni ver a Clara Chía’. También se lo han dicho a Piqué: ‘Nosotros no queremos ver ni a Clara Chía, no queremos conocerla, no queremos que la traigas a la casa mientras estemos nosotros’”, concluyó.