Pirry es tendencia en redes: en un video dijo estar “arrepentido” de votar por Petro

En un video de TikTok, Pirry habló acerca del su voto por el presidente Gustavo Petro y manfiestó su arrepentimiento: se encuentra decepcionado de las decisiones y escándalos del gobierno hasta el momento.

¿Arrepentido uno? Pues, uno votó por un cambio y unas ideas que le dijeron. Ahora, que esas ideas y ese cambio no haya sucedido, es otra cosa. ¿Por qué no han sucedido esas ideas y ese cambio? También es otra cosa”, dice Pirry en el video que ahora ya no puede encontrarse en su cuenta de TikTok, pero que varios internautas guardaron y repostearon, lo que lo ha hecho tendencia en redes debido, donde ha recibido críticas, pero también apoyo por parte de la comunidad de Twitter.

Guillermo Prieto La Rotta (nombre real de Pirry) señaló que se encuentra muy decepcionado de las alianzas que Gustavo Petro hizo para llegar al poder, si bien no eran un secreto ya que varios medios de comunicación reportaron durante la campaña política, las decisiones del entonces candidato.

“Gran decepción del señor Petro, partiendo de las alianzas que terminó haciendo pa’ poder asegurar el poder; porque terminó haciendo alianzas con los Liberales, con Cambio Radical, con los de La U, ustedes saben. Hasta los costeños de toda la vida, no los costeños en general, yo quiero mucho a la población costeña. Digo con los políticos costeños corruptos de toda la vida”, señaló Pirry en el video.

Por su parte, el periodista y documentalista también señaló que las decisiones ministeriales que el presidente Gustavo Petro ha tomado lo tienen muy desilusionado: “Está llegando a unos niveles, que además de decepcionarse de que el señor Petro saliera con muchas cosas que no esperaba, como nombrar amigos en cargos públicos, que su señora se la pase paseando en el avión presidencial. Cosas más terribles, como la investigación de corrupción de su hijo, que si llega a dar un fallo de culpabilidad, espero que le caiga todo el castigo de la ley”.