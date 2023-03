Polémica: Carolina Cruz cerró su cuenta de Instagram, esto dijo la presentadora

En estas ultimas semanas, Carolina Cruz se ha visto envuelta en una polémica, luego de que se viralizará un vídeo en que la presentadora exponiendo su opinión sobre la explantación mamaria.

La presentadora salió a defenderse ante el público afirmando que quienes la juzgaron no se habían visto el programa completo y que estaban descontextualizados. No obstante, eso no fue suficiente para que le comenzaran a llegar mensajes de cientos de detractores.

Según cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (SAPS) en Colombia durante 2021 se realizaron 10.764 explantaciones de implantes mamarios. Lo que quiere decir, que aumentó un 62,21%.