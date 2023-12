¡Polémica en 'Yo me llamo'! Doble de Shakira está en riesgo de perder la competencia

A pesar de ser ampliamente elogiada por su talento y dedicación en la competencia 'Yo me llamo', la imitadora de Shakira ahora enfrenta un desafío crucial para perfeccionar ciertos aspectos que no terminan de convencer a los exigentes jurados. A lo largo de la competencia, ha demostrado un constante esfuerzo por mejorar su imitación de la artista barranquillera, pero parece que aún hay detalles que requieren atención.

La situación crítica salió a la luz en el episodio número 80 del reality de Caracol Televisión, cuando la imitadora interpretó el tema 'Me enamoré' y recibió comentarios negativos de Amparo Grisales, Pipe Bueno y el maestro César Escola. La diva colombiana expresó su descontento por la voz "muy nasal" de la imitadora y cuestionó la elección de vestuario para la ocasión.

"La tímbrica la tienes maravillosa, tú sabes que eres Shakira en cualquiera de sus colores, pero después no te entendí nada, hubo caídas de notas desafinadas", señaló Grisales, opinión que compartió Escola. Además, la actriz colombiana criticó la peluca elegida, comparándola con el estilo de los crespos de Symphony y sugiriendo un enfoque más despeinado y rockero acorde al pop rock.

El jurado argentino expresó su extrañeza al mencionar: "Siempre me has enamorado con tus presentaciones y tus looks que son tan dedicados con todos los detalles, hoy me pasó algo raro, no me conecté con tu show". Por su parte, Pipe Bueno destacó la importancia de la actitud para crear la ilusión necesaria en la presentación.