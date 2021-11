Polémica por video de Rigoberto Urán paseando en bicicleta a su hija Carlota

Pasadas las 7:00 de la mañana de este miércoles, Rigoberto Urán, como ya acostumbra, subió a sus redes un video, acompañado de su hija Carlota.

“Carlota disfrutando de la bici”, dice la leyenda del video en el que se ve a la pequeña atada con un canguro al pedalista y con unas gafas especiales que no permiten que el aire la ahogue.

Sin embargo, si bien es una imagen bastante tierna en la que Urán no va a una velocidad peligrosa, los comentarios están encontrados entre los que opinan a favor y en contra.

Unos lo critican porque la pequeña no lleva casco y por exponer a Carlota al peligro de las carreteras, “no parce, eso no está bien”, “Terrible me parece, qué irresponsabilidad. Es demasiado peligroso”, “Uy no parce, lo quiero y lo admiro, pero exponer la nena de esa forma cuando en la calle hay tanto criminal al volante”.

Si bien son más los seguidores que manifiestan no estar de acuerdo, otros, por el contrario, están a favor, “es un paseito con papá y con todos los cuidados”, “Divina Carlota con esas gafas y se nota que lo disfruta mucho bien atada al papá. Y a Rigo ya se le vienen encima, pobrecito. Lindos los dos”.