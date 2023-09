"No me escondo. Siempre he amado la esencia de los seres humanos. He estado con hombres, pero antes estuve con mujeres, por supuesto. No soy morboso, ni alguien que fisgonea", declaró Polo Polo.

En otra entrevista con Semana, Polo Polo compartió cómo descubrió su atracción por ambos géneros, destacando que nunca ha ocultado su orientación sexual.

Además, expresó su opinión sobre la atractividad de otros congresistas, afirmando que no le resultan atractivos, pero elogió a varias legisladoras por su belleza.

"Nunca lo he ocultado. Siempre me atrajeron tanto físicamente como por su personalidad. Desde los 10 años, empecé a notar ciertas cosas en chicas y chicos. A los 14, me di cuenta de que me gustaban ambos géneros", señaló Polo Polo.

Sobre los congresistas atractivos, dijo: "¿Que si hay tapados? Imagino que hay varios. Ellos sabrán por qué no lo dirán, seguro tienen familia. No me parecen atractivos, muchos viejos malucos. Mujeres, sí."

Polo Polo también aclaró que, a pesar de sus experiencias con hombres, nunca ha tenido una relación sentimental con uno y admitió que no es propenso a enamorarse.

En cambio, ha tenido muy pocas relaciones sentimentales con mujeres.

La reciente novia de Polo Polo

En cuanto a su vida amorosa actual, Polo Polo reveló que está en una relación con Valeria Cuenca, una joven originaria de Neiva (Huila) con estudios en negocios internacionales y una posible carrera en el modelaje colombiano.