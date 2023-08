Por comentario sobre Nicolás Petro, Willie Colón tuvo que explicar por qué su hijo fue acusado de pornografía infantil

Y es que, valga la aclaración, Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, en meses pasados fue judicializado por no pagar sus impuestos a tiempo, aunque el pasado miércoles se declaró “no culpable” en medio de la investigación que adelanta el Departamento de Justicia sobre su vida financiera.

Lo cierto es que la comparación no cayó muy bien ante los usuarios de Twitter, quienes de inmediato le empezaron al salsero que uno de sus hijos en algún momento se encontró en una situación similar, por lo que usuarios como @nometiente2, le respondieron: “Mejor igualito a su hijo, ¿no?, Uy no mentira, la pedofilia es más baja aún... Vaya a hablar con su hijo y trate de ser buen ejemplo para él para ver si se regenera en lugar de venir a opinar sobre hijos ajenos. Con tremendo rabo de paja y pegado a la candela. Cínico (sic)”.

Por eso, y viendo el alcance de su comentario, Colón volvió a trinar:

“¿Han notado cómo entran en pánico los Chavernícolas y mamertos cuando toco estos temas? Esta es una foto de mi hijo Patrick. En 2006, el www tenía menos de 1.8 mil millones de usuarios. Mi hijo Patrick tenía 8 años. Pocos sabíamos lo que se podía encontrar en el www. Yo debería haber sido más cauteloso con mis hijos y el internet. 7 años después, acusaron a mi hijo de pornografía infantil. Patrick acababa de cumplir 21 años. Yo estaba de gira y al llegar me enteré de que lo habían arrestado sin abogado y lo convencieron de que lo mejor era que se confesara. Otra cosa en la que fui negligente (y que todo padre debería hacer) fue no enseñarle que nunca debería hablar con la POLICÍA sin representación legal. Se notaba que el golpe era para mí. El comunicado de prensa trataba todo sobre Willie Colón. Acusaron a Patrick de tener videos. Nunca se comunicó ni tocó a otra persona. Nunca tuvo contacto personal. Sin embargo, muchos privilegiados aquí han sido perdonados por graves agresiones hacia menores. Esto ocurrió hace 10 años, en ese momento Patrick fue sobrecargado y castigado severamente con grillete de GPS durante años, y su foto fue publicada anualmente para todos los vecinos en una publicación de violadores y delincuentes violentos. Aunque su caso no implicaba ningún contacto”.