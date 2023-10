¿Por dinero? Westcol y Aida Victoria Merlano protagonizan fuerte discusión en redes sociales

Aida Victoria es una reconocida influencer que ha dado de qué hablar por todo lo que sucedido en torno a sus exparejas. Hace un par de meses ella tuvo una relación con Westcol y compartieron mucho tiempo juntos. Todo esto lo fueron documentando en sus redes sociales, donde se veían muy felices, pero todo terminó.

Recientemente, el influencer dijo que él le hizo unas historias a ella, pero que nunca le cobró y que, además, ella le estaba pidiendo otro dinero. Por ello, él quedó desilusionado frente a esto y le envió unas palabras, en donde le dijo que le parecía absurdo que le estuviera cobrando la misma plata a él, como a todos lo que pautan con ella.

Frente a esto, la hija de la exsenadora de Colombia no se quedó con nada guardado y le dijo varias cosas, para defenderse de lo que él estaba diciendo. En primera medida, dijo que regresó de un evento y se encontró con ese video. Le reclamó, al hablar del tema en un ‘clip’ y no la contactó para dialogarlo.

“No quisiera, pero tengo que aclarar esta situación. Obviamente veo el nombre, y como a mí las cosas se me olvidan, y más en el último negocio, se me olvidó pasar 50 o 70 millones de pesos y todavía se los tengo, me preocupé. Cuando le escribo al tipo, me dice que le tengo 5 millones de una pauta que me hizo. Si tiene el número de mis abogados, por qué no les cobraste”.

Cuando ella le estaba enviando aquel mensaje, para preguntarse el por qué no se contactó con ella para hablar de esto. Los internautas estuvieron de acuerdo con todo lo que dijo y hasta opinaron en los comentarios.

“Ay esta eso quería”, “Así es tienes toda la razón”, “El que duerme con pelado amanece cagados decía mi mamá ????”, “La verdad, estoy de acuerdo con Aida”, “Tan habla de millones como si fueran pesos”, “Jajajjajjaja que cachetada”, “Ahora si es un niño”, “Ese pelado siempre quiere llamar la atención solo por que es stream”, expresaro algunos.