$!Por esta razón la cantante Paola Jara se ve con unos kilitos de más

Paola Jara no está embarazada y su cambio se debe a un procedimiento estético. Los rumores de un posible embarazo de la cantante crecieron en los últimos días luego de que en algunas fotografías se viera más ‘rellenita’.

Además de eso, la artista de música popular y esposa del también cantante santandereano Jessi Uribe ha manifestado en otros medios que entre sus planes aún no está ser mamá, aunque no descarta la posibilidad en un futuro. Paola no se ha manifestado al respecto, pero sus cambios son evidentes.

Además muchos critican a Paola Jara diciendo que se metió en la relación de Jessi Uribe con Sandra Barrios, mujer con quien tiene cuatro hijos.