“Por la tiradera de Shakira y de Karol G nadie querrá novia colombiana”: Ryan Castro

Los sencillos musicales, aparte de posicionarse en el lugar número uno de las diferentes plataformas, se han ganado la “fidelidad” de millones de personas que los califican como los “infaltables”.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran” y “amiga, deja solo a ese payaso..., si le pagan por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra (...)”, son los himnos del despecho.

Las artistas han revolucionado tanto el mundo que en redes sociales, internautas y celebridades, han seguido lanzando sus opiniones; entre ellos está el cantante y compositor colombiano Ryan Castro, quien a través de Twitter, lanzó el siguiente mensaje:

“Por esa tiradera de Shakira y la de karol ya nadie va a querer tener novia colombiana”, escribió Ryan Castro.

A pesar de eso, los internautas creen que a muchos hombres les puede gustar las “tóxicas” y que las canciones representan a más de una y no solo a las colombianas.

De igual forma, los fanáticos de las cantantes están ansiosos por escuchar una colaboración de ambas.