¿Por qué Jessi Uribe no se presentó en San Antonio, Tolima?

“Les estoy dando la cara y vamos a elevar acciones jurídicas y vamos a mirar las condiciones con las que se hizo ese contrato con el señor Jessi Uribe que le da pena y le da ‘cosa’ embarrarse los zapatos para cumplirle a la gente de San Antonio. Lo que estoy diciendo es que Jessi Uribe y su grupo de producción son unos faltones”. Con estas palabras, el alcalde de San Antonio, Tolima, Jorge Iván Vásquez, se refirió al artista santandereano quien canceló un concierto previsto en esta localidad el pasado domingo.

Sin embargo, pese a las afirmaciones de la máxima autoridad municipal, Jessi Uribe y todo su equipo de trabajo sí estaban en la localidad y estaban listos para realizar su presentación. De hecho, los equipos estaban listos, pero el clima les jugó una mala pasada que impidió la presentación del artista. Así quedó evidenciado en los múltiples videos que se subieron a las redes sociales mostrando el diluvio que cayó al final de tarde del 14 de agosto en ese municipio.

Por supuesto, el artista no se quedó callado y a través de un video en su red de Instagram, donde cuenta con más de seis millones de seguidores, le contestó a las duras palabras del alcalde Jorge Iván Vásquez.

“Quiero decirles que en ningún momento cancelé, solo aplacé el show (...) No fue por mí y por no ensuciarme las botas, como dice el alcalde, lo hice cuidándolo a él porque era un peligro para todos ustedes. Había cables de alta tensión en el agua, había gente en el agua al lado del escenario. Nunca cancelé (...) lo hice cuidándolos a ustedes, me parece triste lo que dijo el alcalde, generando odio. Estoy listo para la nueva fecha”, expresó el artista de música popular.