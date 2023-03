¿Por qué Pedro Pascal es el “Papi” de Internet?

Con el hashtag #PedroPascalDaddy, Pascal ha conseguido ya más de 18 millones de visitas solo en TikTok y aunque en el año pasado dijo en una entrevista para Vanity Fair: “I am your Daddy cool and hot”, el acto ha dicho que no quiere convertirse en ningún galán.

Pascal ha capturado corazones interpretando a un padre sustituto hosco, pero suave, o al cazarrecompensas Din Djarin o a Joel Miller en “The Last of Us” y lo cierto es que su forma de vestirse y su actitud lo han convertido en el rey de las redes sociales.

Luego de look con el que se apareció en el estreno de la serie de Disney+ “The Mandalorian” en Los Ángeles, Pedro Pascal, de 47 años y quien en realidad no tiene hijos, ha sido nombrado el “Daddy” o “Papi” de Internet.

Así que Pedro se ha adelantado para explicar que “todavía está tratando de entender” cómo fue que llegó a este nivel.

Pero lo cierto es que Twitter o Instagram están llenos de publicacones relacionadas con Pascal. A principios de esta semana, una imagen de él sentado junto a Murray Bartlett, estrella invitada del episodio tres de The Last Of Us, generó gran revuelo entre los usuarios de internet. La publicación también recibió cientos de miles de likes y comentarios sugestivos en la sección de respuestas, como era de esperar.

Los jóvenese explican que son sus atuendos, su estilo y el hecho de que es un hombre adulto, pero sexy, las razones por las cuales Pedro Pascal es el “Papi” o “Daddy” de Internet.

¿Cómo se hizo famoso Pedro Pascal?

El actor nacido en Chile ha sido un favorito entre fanáticos acérrimos durante años de Juego de Tronos y Narcos.

Fue un agente de la DEA, Javier Peña, que habla con suavidad y viste pantalones ajustados, en Narcos, fue Oberyn Martell en Juego de Tronos de HBO, y ahora es Din Djarin, protagonista de The Mandalorian, una de las precuelas más exitosas de Star Wars.

Pero ha sido su Joel Miller, de la serie de suspenso apocalíptico, “The Last Of Us”, una adaptación del popular videojuego del mismo nombre, la que lo ha llevado a la cima por completo.

Desde que la serie se estrenó, Pascal se ha convertido en el tema de conversación de todos, recibiendo críticas muy positivas y atrayendo a una audiencia que admira tanto su talento, su apariencia física y sus entrevistas detrás de cámaras.

En 1999, interpretó a un personaje con aspecto juvenil en un episodio de Buffy the Vampire Slayer, en ese entonces aún utilizando el nombre Pedro Balmaceda.

Ese mismo año, su madre, Verónica Pascal, se suicidó, lo que lo llevó a adoptar el apellido de su madre como homenaje.

Después de algunos papeles secundarios en series de televisión, Pascal logró seis episodios en The Good Wife. En sus propias palabras, interpretó a un “abogado idiota” que se enfrenta a Julianna Margulies en pantalla.

En su siguiente trabajo, en El mentalista, Pascal interpretó a un rival amoroso que ponía en peligro la relación entre los dos personajes principales interpretados por Simon Baker y Robin Tunney.

Entre sus papeles anteriores, Pascal trabajó en otras series de crimen estadounidenses como CSI y Law & Order. Sin embargo, fue su participación en Game of Thrones lo que lo convirtió en un rostro conocido debido a la magnitud de la serie de fantasía. Pascal acredita al papel por cambiar su vida y en una entrevista con Entertainment Weekly en 2022 dijo: “Game of Thrones fue esta increíble e ideal experiencia para interpretar a este personaje icónico y hermosamente escrito que tiene una gran entrada y salida en una temporada muy sólida de la serie. Todo lo que puedo decir es que pasé el mejor momento de mi vida y no estaría aquí sentado si no fuera por ese papel”.

A partir de allí obtuvo papeles principales en series de televisión como Narcos y en películas de alto presupuesto como Kingsman 2: The Golden Circle. Pero su oportunidad más grande llegó cuando fue elegido para interpretar a Joel Miller en “The last of Us”, un papel que resultaría ser el más importante de su carrera.