$!¿Por qué Sara Corrales terminó su compromiso con Rafael Gutiérrez?

La actriz antioqueña Sara Corrales es recordada por su participación en la reality de RCN, “Protagonistas de Novela” y exitosos producciones como “Vecinos”, “Todos quieren con Marilyn” y “El Señor de los cielos”.

Aunque después de haber participado en estos proyectos, la paisa se ha mantenido alejada de las pantallas; sin embargo, comparte momentos importantes de su vida a través de sus redes sociales.

Ahora, se dedica a compartir rutinas de ejercicio, recetas de alimentación saludable y trucos de belleza, pero nada de su vida amorosa.

A pesar de ello, la actriz activo la caja de preguntas en su cuenta de Instagram, en la cual tiene 3,3 millones de seguidores, donde le consultaron el motivo por el cual no se casado.

“Porque entendí que qué el amor no se trata de salvar a nadie, porque no quiero en mi vida ningún tipo de adicción, porque puse por encima de cualquier cosa a mi amor propio y mi paz, porque no me dejé llevar por las ideas de la sociedad de que “ya debería estar casada” aún no siendo feliz a su lado”, afirmó.

Además, la interrogaron por la ruptura de su compromiso con Rafael Gutiérrez, sobre ello, afirmó que esperaba algunos cambios en él, pero que luego de dos años no vio reflejado ninguno.

“Porque estuve dos años esperando un cambio que nunca llegó y mil promesas que nunca se volvieron hechos reales, por eso decidí tomar esa difícil decisión y devolverle su anillo, pero regresarme mi paz”, añadió.