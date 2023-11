¿Prefiere a uno de sus hijos? Este es el polémico gesto de Luisa W que causa controversia en redes

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, una de las parejas más seguidas y estables de la farándula en Colombia, han demostrado constantemente su amor y apoyo mutuo, así como su dedicación a sus hijos. Máximo, quien nació en octubre de 2020, y Domenic, que llegó al mundo en octubre de 2022, celebraron recientemente sus cumpleaños con una gran fiesta temática de ‘Mickey Racer’. La pareja compartió con sus seguidores las emocionantes celebraciones en sus redes sociales, mostrando la alegría y el amor que rodean a su familia.

Sin embargo, como suele suceder en las redes sociales, no faltó quien hiciera un comentario negativo en medio de la felicidad de la familia. Una usuaria insinuó que los padres mostraban preferencias hacia uno de los niños, escribiendo: “Por encima se le nota la preferencia y no es solo en esta publicación”. Ante esta afirmación, Luisa Fernanda W, creadora de contenido e influenciadora antioqueña, estalló y respondió con firmeza: “Deje de hablar estupideces que usted no vive con nosotros. Sinceramente hay gente muy ridícula, se meten con un niño y con una familia que no conocen de puertas para adentro. Gracias a Dios, a mis hijos les sobra amor y se les da por igual, y parte de ese amor no lo mostramos en redes porque por ahí viven rondando los envidiosos”.