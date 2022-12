$!Premios Globos de Oro 2023: Estos son los nominados en cine y televisión

La líder de las nominaciones

Al filme protagonizado por Colin Farrell le sigue “Everything Everywhere All at Once”, de Dan Kwan y Daniel Scheinert, con seis nominaciones, mientras que “Babylon”, de Damien Chazelle, y “The Fabelmans”, de Steven Spielberg, alcanzaron cinco candidaturas cada una.

El toque latino

Netflix y HBO Max se llevan 14 nominaciones

Las plataformas de “streaming” Netflix y HBO Max empataron con 14 nominaciones en el apartado televisivo de cara a la 80ª edición de los Globos de Oro.

La quinta temporada de “The Crown” (Netflix), la exitosa miniserie “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” (Netflix) y la segunda entrega de “The White Lotus” (HBO) acumularon cuatro candidaturas cada una.

Aunque la comedia “Abbott Elementary” (ABC) fue la producción más nominada, con cinco menciones.

La serie limitada “Pam and Tommy” y la segunda temporada de la comedia de “Only Murders in the Building”, ambas de la plataforma Hulu, se llevaron también cuatro nominaciones.

En su intento de dotar de transparencia y savia nueva a la institución, la HFPA amplió su plantilla de 87 a 199 miembros, y esto hacía presagiar que las nominaciones para su nueva entrega serían totalmente impredecibles.

La sorpresa no se hizo esperar y “The Lord of the Rings: The Rings of Power” (Amazon Prime Video), una de las favoritas para la categoría de mejor serie de drama, quedó fuera de la carrera a los Globos de Oro.