Preocupación por la salud Egidio Cuadrado, acordeonero y gran amigo de Carlos Vives

El reconocido acordeonero Egidio Cuadrado, destacado compañero musical del cantante Carlos Vives, ha despertado preocupación entre sus seguidores tras ser sometido a una cirugía, según informó Gustavo Gómez Córdoba en el programa "6 am Caracol" el pasado 11 de enero por la noche.

En una entrevista, Egidio compartió: "Cuando tenía seis años me llamó la atención la música vallenata porque en casa mi hermano Hugues tocaba el acordeón. En vista de esas ganas de aprender a tocar, mi mamá Cristina Hinojosa me compró un acordeón y esa fue mi más grande felicidad. El acordeón nunca lo he soltado".

Egidio Cuadrado ha destacado siempre la importancia de su amistad y colaboración musical con Carlos Vives: "Carlos Vives para mí es todo. Un hermano y un amigo de verdad. El que siempre ha estado a mi lado en las buenas, es lo mejor que me ha pasado en el campo musical y personal".

La comunidad musical y los fans de Egidio Cuadrado expresan sus mejores deseos para su pronta recuperación y envían mensajes de fuerza y ánimo al reconocido acordeonero./Con información de redes sociales.