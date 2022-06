Presentadora de noticias, fue victima de un atraco violento

La presentadora de Noticias de RCN Maritza Aristizábal contó este lunes el aterrador episodio que vivió por cuenta de la delincuencia en una de las calles de la capital cuando se movilizaba como pasajera en un vehículo. Fueron tan impactantes los sucesos que rodearon el atraco que aseguró ver la muerte cerca.

De acuerdo con el testimonio de Maritza en su cuenta de Twitter, los hechos sucedieron el pasado martes a eso de las 6:20 de la tarde, cuando iba por la circunvalar hacia el norte, exactamente a la altura del barrio La Perseverancia.

“Para “evitar el trancón” WAZE nos desvía por la Perseverancia y nos meté en una calle angosta, oscura, PELIGROSA. Después vine a saber que le llaman “la calle del susto””, narró en su testimonio la presentadora.

En el momento que iba hablando por teléfono con una amiga, se percató que 50 metros más adelante había un carro bloqueando la vía. El conductor trató de dar reversa, pero en ese momento empezó el aterrador episodio.

Varios delincuentes con armas blancas se aproximaron al vehículo y lo rodearon, luego los pillos empezaron a amenazarla a ella y al conductor para que les entregaran las pertenencias.

“El conductor trata de dar reversa y en ese momento aparecen varios tipos con armas blancas que nos rodean, yo alcancé a contar cuatro. Uno rompe el vidrio de atrás, me amenaza con cuchillo y dice que le de todo o me va a matar. Otro amenaza al conductor y le quita el teléfono. Uno más entra por la ventana del copiloto y desde ahí empieza a sacar lo que encuentra. El último se monta al carro en la parte de atrás”.

Cuando uno de los sujetos se subió a la parte de atrás, cuenta Maritza que fue el momento más difícil, puesto que el hombre, pese a que ella ya le había entregado todo, le empezó a decir que le diera las pertenencias o de lo contrario la mataría.

“Ese es el momento más difícil, me agarra como para bajarme y me intimida con una navaja mientras repetía que le diera todo o me mataba, yo ya no tenía nada más que darle, se los juro, solo me quedaba la vida. Era tal la agresividad de los ladrones que me vi muerta”, relató la víctima.

Y añadió que cerró los ojos y como despedida dijo: “Dios te dejo mi familia y mi bebé, cuídala”.

Los sujetos de la misma forma que aparecieron se esfumaron, Maritza, a pesar del terror, quedó en Shock, pero feliz de no haber muerto.

“Mejor dicho, después de “darnos por muertos” estábamos vivos, sin un rasguño y con los documentos. Ahora estaba en shock pero de la felicidad y la incredulidad!! Yo, que todos los días presento noticias de gente a la que matan por robar, me salvé”, agregó.

Cuando arrancaron de este sitio, sobre la quinta, se encontraron a varios policías y les informaron de lo que les había sucedido. En ese mismo momento, dice que ellos recibieron la alerta de su atraco, puesto que su amiga con la que estaba al teléfono alcanzó a escuchar que estaba en peligro y puso un mensaje en las redes sociales que se volvió viral.

“Desde ese momento empezaron los operativos. Estuve más o menos hasta las 2 am poniendo la denuncia. Me muestran fotos de sospechosos, medio reconocí uno y me responden con frustración que todos son capturados de días anteriores y que ya están libres”, contó Maritza.

Finalmente, el viernes las autoridades la llamaron y le informaron que habían podido recuperar todas sus pertenencias.

“Son cientos los que se resuelven a diario pero no se vuelven noticia y quedan en el anonimato. Las buenas historias también hay que contarlas, ese es mi poder en este instante.