$!“¡Qué decepción!”: Ariadna Gutiérrez confesó lo que sintió por Paulina Vega

En un giro de eventos que ha dejado a muchos sorprendidos, Ariadna Gutiérrez y Paulina Vega, ambas ex concursantes de Miss Colombia y Miss Universo, han revelado un sorprendente lazo de parentesco: son primas.

A pesar de sus éxitos y la aparente conexión familiar, recientemente se ha insinuado que su relación podría estar experimentando tensiones.

En una entrevista reciente con ‘Se Dice de Mí’, Gutiérrez expresó su decepción con Vega, diciendo: “Yo la veía como wow, la admiraba muchísimo. Pero me ha pasado muchas veces en mi vida, cuando uno admira a alguien por una foto, por un momento en la TV y arma una fantasía alrededor de ella, y la conoce en persona y se da cuenta de que no es real, es como: ¡ay, no puede ser, qué decepción!”.