¿Qué pasó con el abuelo en Pasión de gavilanes 2, por qué lo cambiaron?

El miércoles 13 de septiembre marcó el retorno a la televisión de la querida telenovela “Pasión de Gavilanes”, que tuvo su primera emisión en 2003. En esta segunda entrega, los espectadores podrán adentrarse en los acontecimientos que transpiraron 20 años después de los sucesos narrados en la temporada inicial.

A pesar de la gran expectación que había acerca del elenco que participaría en “Pasión de Gavilanes 2”, surgieron sorpresas, ya que varios intérpretes del reparto original decidieron no unirse a esta nueva versión. Este es el caso de Jorge Cao, el actor que dio vida al querido personaje del abuelo Martín, quien confirmó su ausencia de la serie por razones personales a través de un comunicado en sus redes sociales.

En su mensaje, expresó: “Mis apreciados amigos y seguidores, tengo que compartir algo importante con ustedes hoy: he decidido no ser parte de ‘Pasión de Gavilanes 2’. Es una elección personal y agradezco todo el amor que he recibido de todos ustedes”, declaró antes de cambiar radicalmente su look, cortándose el cabello. Esta decisión ha generado una amplia gama de reacciones en la comunidad online, especialmente porque, en mayo de 2021, había confirmado su participación y compartido detalles sobre la próxima entrega.

Jorge Cao, un cubano con nacionalidad colombiana desde 1994, se ha destacado por la variedad de roles que ha interpretado en la televisión colombiana, destacando especialmente su papel en “Pasión de Gavilanes”. El actor ha remarcado que interpretar a Martín Acevedo fue uno de los desafíos más significativos de su carrera, dado que los realizadores de la serie originalmente lo tenían previsto para otros roles.

Recordando su experiencia, Cao compartió: “Martín Acevedo fue un personaje que significó una bendición en mi vida. Insistí en interpretarlo a pesar de que inicialmente se me consideraba para un rol de villano. Tras convencer a los productores para que me permitieran audicionar para el papel de un hombre mayor, pude demostrar que era el indicado para el papel”, relató emocionado.

El actor guarda un cariño especial por su personaje, describiéndolo como una figura sabia, amante de la vida y defensor de los valores familiares, representando al abuelo comprensivo y cariñoso que muchos desearían tener.

Los protagonistas de la producción se han mostrado bastante contentos por el regreso. Hace unos meses, Paola Rey habló con Fucsia y aseguró que sintió como si hubiera viajado en una máquina del tiempo.

“Hace 18 años no existían las redes sociales ni el WhatsApp, así que el adiós realmente fue un adiós. La comunicación era completamente diferente y era muy difícil hablar de un reencuentro cuando cada uno estaba en diferentes proyectos. Nos dejamos de ver y cada uno siguió su vida. Entonces, imagínense cómo fue volver a vernos después de tantos años. Y no solo era estar juntos otra vez, sino que tras del hecho, estábamos en la piel de los mismos personajes. Entonces, fue meternos en una máquina del tiempo y llegar a un momento en el que seguíamos siendo Jimena, Sara, Juan, etc”.