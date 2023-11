¿Qué pasó? Los posibles motivos del divorcio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma

Los comentarios en redes sociales como X, anteriormente Twitter, e Instagram no se hicieron esperar. Los seguidores de una de las parejas más queridas por los colombianos hablaron de las múltiples causas por las cuales la pareja habría terminado su relación.

"Viendo la historia de Saruma se nota que sigue enamorado y que seguramente él no quería terminar, lo duro que es irse de una relación aún queriendo..", dijo una seguidora en X.

A principios de noviembre, Felipe Saruma y Andrea Valdiri compartieron en sus redes sociales fotografías en París. Aunque no subieron fotos juntos en este viaje por Europa, se pudo inferir que ambos compartieron semanas antes cuando todavía era un rumor su separación.

Mediante una publicación en sus historias, Andrea Valdiri explicó los acontecimientos en su relación y mencionó que optó por mantener a sus seguidores al margen de lo que estaba sucediendo. Afirmó que prefiere que su contenido sea alegre y positivo.

“Estoy leyendo muchos comentarios y entiendo que ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública, porque mostraba las cosa bonitas, las cosas regulares, las cosas feas. Pero, yo no sé qué pasó que de un tiempo para acá, 2 o 3 años, uno va madurando. Uno no es el mismo. Las épocas van cambiando, los hijos van creciendo y tú vas haciendo muchas cosas para que de una u otra manera tu imagen no se vea afectada”, afirmó la influenciadora en su cuenta de Instagram.

Valdiri afirmó que mantuvo una relación positiva con Saruma y que gran parte de lo que se dice son meras especulaciones.

¿Qué dijo Felipe Saruma?

A través de su cuenta de Instagram, el santandereano también habló de la ruptura con Andrea Valdiri. En medio de lágrimas y voz entrecortada, el influenciador contó un poco de lo que sucedió.

"Hasta aquí llegó nuestra relación. Hoy nos separamos, pero yo sí quisiera decir algo porque mucho se está especulando y es que para mí Andrea y sus hijas fueron lo mejor que me pudo pasar en la vida. Esa mujer me cambió la vida y bueno, se cometen errores pero hay que seguir. Hoy se termina todo pero no sabemos en un futuro, y lo mejor es que terminamos muy bien", dijo Saruma hace pocos minutos.