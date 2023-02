¡Qué sorpresa! Mateo Carvajal le propuso matrimonio a su novia

La reacción de la modelo ha sido blanco de criticas en redes sociales, pues quedó tan sorprendida que no lloró ni mostró tanta emoción como los televidentes esperaban.

Algunos de los comentarios han sido: “Que reacción tan seca”, “Tu felicidad me representa cuando me quedo sin plata”, “Si el amor de mi vida me pide matrimonio yo estaría más emocionada”. A pesar de que no todos los comentarios son negativos, el influenciador optó por eliminar esta opción de su propio post.