¡Qué tremendo agarrón! Natalia París tuvo una discusión con trabajadores de Avianca

Aunque la Dj no dice exactamente lo que ocurrió con los trabajadores, sí dejó en claro que la queja que estaba poniendo era en contra de los dos funcionarios y no directamente con Avianca, pues considera que esta es una buena empresa, incluso dijo que ella siempre había sido una defensora de la compañía.

“Vean, yo no me suelo quejar nunca en Avianca, de hecho, soy una defensora de Avianca. Pero estos dos chicos, pues, en una grosería. Los quiero denunciar, porque no hay derecho que haya gente así en Avianca. Que es una gran empresa”, dijo Natalia.

La modelo se quejó de la actitud grosera de los dos trabajadores y los grabó, pero sus rostros no se alcanza a reconocer bien porque tienen tapabocas, por lo que Natalia hace referencia a esto también.