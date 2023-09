¡Que vergüenza! Hombre ‘le hizo el feo’ a Yina Calderón en público, tras ella insinuársele

Al escuchar el nombre Yina Calderón se puede relacionar con guaracha, vida estrambótica, polémicas, cirugías, etc. En esta ocasión, no se aparta para nada de esa realidad. Pues, lo que le sucedió volvió a ponerla en boca de todos los internautas, quienes al ver el video en el que la rechazan, no paran de burlarse.

La ahora Dj y empresaria, se encontraba departiendo con algunas personas en un sitio no específico. Aparentemente ebria y con un look poco usual en ella, desató todo un show que difícilmente tanto sus seguidores como sus no seguidores ignorarían.

La Mega, habría registrado el momento en el que la mujer le toma el rostro a un joven que se encontraba abajo de la tarima para intentar darle un beso. Sin embargo, la reacción de éste la dejaría totalmente disgustada.

Según el clip, ella se lanza hacia él con el ánimo de tocarlo y besarlo, pero por su lado, el asistente a la fiesta esquivó la cara y le apartó bruscamente las manos de su pecho para que no lo tocara.

Ante esto, Calderón un poco sorprendida, realizó un gesto de enojo y pena. Los demás presentes también vivieron el momento y hasta caras se hicieron.

Los usuarios de las principales redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, han comentado que la reacción del joven no fue grosera, ya que solo estaba manifestando su desagrado por la actitud de la Dj. Otros, han argumentado que se lo merecía por lazarse de esa manera sin tener consentimiento alguno para hacerlo.