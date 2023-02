“Quebré y me estafaron”: La actriz Sara Uribe cuenta su difícil situación

De esta manera, Sara decidió romper el silencio para hablar sobre su realidad económica. Pues en el programa ‘Lo sé todo’, de Canal Uno, contó que quebró, producto de una estafa.

“Quebré muchas veces, me estafaron, me robaron. Personas inescrupulosas se aprovecharon, se adueñaron de mi imagen, falsificaron mis firmas y sacaron préstamos”, dijo la presentadora.

Por otra parte, Sara reveló que una persona que trabajaba con ella falsificó su firma y le robó gran parte de su dinero, a tal punto que le tocó cerrar sus peluquerías.

“Me robaron todo mi dinero, mi inversión, mis peluquerías quebraron por mal manejo administrativo. Me metieron en problemas legales”, precisó.

Sara Uribe y su nuevo negocio

A pesar de esta situación tan compleja que la también modelo vivió. Contó que logró salir adelante gracias a Dios y a varios especialistas de la salud que la trataron, pues manifestó que pasó por psicólogo y psiquiatra para superar la situación.

“Las ratas tienen que estar escondidas y yo no soy una rata para esconderme. Decidí emprender de nuevo, me paré, perdí plata, pero acá estoy“, comentó.

Finalmente, la presentadora enfatizó en lo siguiente: “He tenido que pasar pruebas muy duras, han intentado atentar contra mi vida, mi salud. Personas me han querido hacer daño, afectar mi carrera, tumbar mis negocios, dañar mi vida sentimental, pero nada está contra la luz de Dios”.

¿Cómo está la salud mental de la modelo y presentadora?

Sara Uribe aseguró que viene asistiendo a un tratamiento psiquiátrico para controlar sus bajones emocionales y cambios repentinos de ánimo.

En medio de su convivencia con la ‘Tribu Amazonas’; Sara se sinceró sobre sus problemas del pasado y los traumas que le han dejado en esta etapa de su vida.

La presentadora confesó que viene asistiendo a un tratamiento psiquiátrico; para controlar sus bajones emocionales y cambios repentinos de ánimo.

Seguidamente, Uribe aseguró que está siendo medicada, pero que al entrar al reallity le redujeron la dosis.

“Yo estoy en un tratamiento psiquiátrico porque hace aproximadamente un año entré en una depresión muy fuerte porque me separé, quebré en mis negocios; me robaron mucho dinero y para poder dormir, me ayudaron con medicamentos”, añadió.

Asimismo, Sara expresó que le tocó despojarse de algunas de sus prendas porque se sentía atrapada; un comportamiento bastante frecuente en pacientes con ansiedad.

Finalmente la presentadora recalcó que la depresión es una realidad; y pedir ayuda a tiempo es la diferencia que puede marcar su vida y la de las personas que amas. “En La Isla de los Famosos viví momentos muy duros porque no me estaba tomando el medicamento. Y sí, no es pecado tomar medicinas”, puntualizó la actriz.