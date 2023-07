$!¿Quién es el hombre que le robó el corazón a Sara Corrales?

Sara Corrales, la famosa colombiana, se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. La celebridad abrió las puertas de su corazón y tendría una nueva relación sentimental. La paisa estuvo en un programa de televisión en México, donde conoció a quien es su nuevo amor.

La actriz participó en el programa Top Chef, donde compartió con el actor Juan Pablo Gil. El hombre fue fundamental para la paisa mientras estuvo participando en la versión mexicana del reality de cocina.

Le interesa: Shakira se cayó surfeando en el mar de Costa Rica

Los dos actores ya fueron eliminados del programa de cocina, sin embargo, el gusto y la química se hizo presente. Con el paso de los días, se fueron conociendo y hoy su relación ya es un hecho.

La actriz se refirió al tema y afirmó: “yo no tengo ni idea si la gente lo sabe o no, pero yo viví situaciones muy difíciles acá y Juan Pablo fue la única persona en su momento que creyó en mí. Él me dio ese apoyo y empezó a tomarse el tiempo de hablar con casi que cada uno de los participantes, así como a decirles: ‘A ver, esto no es así’ o ‘esto no está bien’. Fue ahí cuando yo estuve ya más tranquila y cómoda”, expresó.