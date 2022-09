¿Quién es en realidad el hombre que dice ser hijo de Shakira y Santiago Alarcón?

A mediados de la semana pasada, el actor paisa Santiago Alarcón contó a través de sus redes sociales que vive, desde hace varios años, una situación personal que lo tiene con “miedo”.

Se trata de un joven que lo está chantajeando y que lo habría contactado a través de Instagram diciendo que es su hijo. Su ímpetu con esa afirmación ha sido tal que se ha acercado a varios medios de comunicación (como RCN, Caracol y Canal 1) para tratar de contar la supuesta historia de su abandono.

La historia completa

Hace cuatro años Santiago Alarcón, conocido por producciones como “El man es Germán”, “Garzón vive” y “Anónima”, recibió un mensaje por Instagram de un joven que le decía “Hola, papá. Soy tu hijo”.

Así lo precisó ayer Alarcón a través de sus redes sociales: “Luego me dijo: ‘es verdad, tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’”. Por lo inverosímil del anuncio, el actor decidió no prestarle atención, a lo que el joven, cuyo nombre es Óscar Agudelo, respondió escribiéndole a todo aquel que parecía en una foto con él.

De igual modo, acudió a medios de comunicación para contar la historia, no obstante, debido a lo incoherente de su relato los periodistas y editores decidieron no darle voz.

Su intento por llamar la atención continuó durante varios años sin dar frutos, de ahí que, “no contento, puso una tutela con detalles difíciles de creer: que había sido abandonado por mí en el año 1992 (cuando el actor tendría entre 12 y 13 años) y que su madre biológica era Shakira”. Añadido a esto, Óscar pidió 835 millones de pesos por daños y perjuicios.

Hasta la fecha sigue acosando al actor desde cuentas en las que se hace pasar por él mismo o por otras personas.

De Canadá a Medellín

Óscar Agudelo Galeano es bogotano, hijo de Gladys Galeano y Pedro Agudelo. Su fecha de nacimiento es el 28 de octubre de 1992. Hace parte de una familia de más de 11 hermanos que vive hace casi 15 años en Canadá.

Alarcón llegó a esta información porque logró establecer contacto con doña Gladys, quien le contó que en el país del norte han tratado de diagnosticar el problema mental que sufre su hijo, y sin embargo, ha sido infructuoso. “Ella dice que no sabe qué más hacer, que ha intentado de todo, psiquiatra, psicólogo, pero que ha sido difícil”. “Cuando Óscar se obsesiona no hay quién lo saque de ahí”, ha dicho.

La madre del joven también le señaló que no tuviera miedo, que Óscar “es buena persona y no me va a herir”.

Pese a este llamado a la calma, el actor cuenta actualmente con un equipo de seguridad (que incluye escoltas y policías), sobre todo para su movilización y presencia en el Teatro Nacional de Bogotá, donde se encuentra presentando la obra “El Plan”.

Antecedentes y salud mental

Además de conversar con la familia de Óscar, el actor logró contactarse con una mujer (que pidió reservar su nombre) que desde hace más de seis años sufre una situación similar.

Óscar se obsesionó con su esposo, le envió mensaje, trató de ingresar a su casa y les hackeó algunas cuentas de Facebook desde las que subió montajes fotográficos haciéndose pasar a él mismo como parte de la familia.

“Él necesita tratamiento”, concluye el actor, quien reconoce que en un principio pensó que se trataba de una estrategia para conseguir dinero o fama, “pero ya no”. “He estado investigando con psiquiatras y me dicen que podría tratarse de un trastorno delirante. Lo que necesitamos es ayuda para el muchacho, que alguien se haga cargo de su salud mental”, dijo.

Esta patología, que si bien no es confirmada que sea la causante del actual estado de Óscar, lo lleva a creer de manera fiel en lo que su mente imagina. El 3 de septiembre de este año, a eso de las 10:20 p.m., el hombre llegó al camerino del Alarcón en el Teatro, violando todos los filtros de seguridad. De ahí que se haya resuelto, junto con el abogado que lleva el caso, hacer pública la situación. “Por ahora lo que tenemos claro es que Óscar necesita ser diagnosticado y tratado. No va a parar”.