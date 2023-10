¿Quién ganó ‘MasterChef’ 2023? Las palabras de Daniela Tapia que harían revelado al vencedor

“En este momento que estaba disfrutando del atardecer, pensé en todas esas personas que no conozco, pero que todo el tiempo por Instagram me dan cariño; y el cariño nos gusta a todos los seres humanos”, dijo Daniela en el video. Luego, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y pronunció la frase que generó rumores: “Pero que así tenía que ser y hay resultados”. Algunos usuarios interpretaron estas palabras como una insinuación de que había ganado el reconocimiento como la mejor concursante de MasterChef Celebrity, junto con el premio de más de 200 millones de pesos colombianos que otorga la producción al vencedor.

Finalmente, después de varias horas de angustia, Daniela Tapia llegó a Miami, donde pudo reunirse con sus seres queridos. El emotivo reencuentro estuvo marcado por abrazos, lágrimas y muchas emociones. Sin embargo, la actriz no olvidó a las personas que dejó en Israel y compartió un mensaje sobre el conflicto en la región.

La actriz también expresó su temor al abordar un avión en medio de los bombardeos, a pesar de la presencia del sistema antimisiles. “Por mucho que digan que tiene el sistema antimisiles, es como que trato de no ponerlo en mi mente (...) muy duro”, confesó.

“Estoy muy emocionada en este momento porque volví a mi casa, porque estoy abrazando a mi mamá, mi abuela, mi tía, pero se me parte el corazón con la gente que dejé en Israel, sobre todo en la casa donde estaba, con estos niños tan lindos, todo lo que está pasando, toda la gente que está muriendo, cómo los países pueden entrar en guerra, cómo puede existir masacres de este nivel, además tan innecesarios. Lo que está pasando es terrible y lo que va a pasar. No sé de qué manera levantar mi voz, sé que no puedo hacer nada para parar esta guerra, pero es muy duro lo que viví, lo que están viviendo, como para los israelíes y sé que también para los palestinos”, aseguró Daniela Tapia en un mensaje cargado de emoción y reflexión.

La actriz continúa compartiendo sus experiencias y reflexiones en sus redes sociales, llevando a sus seguidores a un viaje lleno de emociones en medio de la difícil situación en Oriente Medio.