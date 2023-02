Rachel Weisz protagonizará un thriller sobre dos gemelas que comparten hasta a sus amantes

Prime Video anunció la fecha de estreno y ha publicado las primeras imágenes de Rachel Weisz (Disobedience, The Favourite, Black Widow) interpretando a las gemelas ginecólogas, Beverly y Elliot Mantle para el esperado thriller psicológico Dead Ringers. Weisz también es productora ejecutiva. La serie limitada ha sido creada, escrita y producida por la escritora y dramaturga nominada al Emmy, Alice Birch (Normal People, Succession, The Wonder). Los seis episodios se estrenarán el 21 de abril exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Dead Ringers es una versión moderna del thriller de David Cronenberg de 1988 protagonizado por Jeremy Irons, y contará con Rachel Weisz interpretando a dos gemelas que lo comparten todo: drogas, amantes y un deseo inquebrantable de hacer lo que sea necesario, incluso sobrepasar los límites de la ética médica, en un esfuerzo por desafiar las prácticas anticuadas y llevar la atención sanitaria de la mujer a un primer plano. El reparto de la serie incluye a Britne Oldford (The Umbrella Academy, American Horror Story: Asylum) como Genevieve, Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) como Greta, Michael Chernus (Severance, Orange is the New Black) como Tom, Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty, Saint Maud) como Rebecca y Emily Meade (The Deuce, The Leftovers) como Susan.

El cineasta Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene, El Nido, La Garra de Hierro) dirigió los dos primeros episodios y codirigió el último de la serie, además de desempeñarse como productor ejecutivo. El equipo de dirección también incluye a Karyn Kusama (Jennifer’s Body, Girlfight), Karena Evans (P-Valley, Snowfall) y Lauren Wolkstein (Un Amigo de la Familia, Y: El Último Hombre).

Dead Ringers es una coproducción de Amazon Studios y Annapurna Televisión. Alice Birch, showrunner de la serie, es productora ejecutiva junto a Rachel Weisz para Astral Projection, con Stacy O’Neil, Sue Naegle y Sean Durkin. Ali Krug es la productora ejecutiva de Annapurna Televisión. Erica Kay, Anne Carey y Polly Stokes son también productoras ejecutivas. James G. Robinson, David Robinson y Barbara Wall son los productores ejecutivos de Morgan Creek.