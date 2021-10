Raimundo Angulo prosigue con la disputa por concurso de belleza

Hasta hace dos años, la organización de Raimundo Angulo elegía a la representante a Miss Universo.

La denuncia se presenta dos semanas después de elegir a la reina Valeria Ayos, que representará al país en el concurso internacional que se llevará a cabo en el mes de diciembre en la ciudad de Eilat, Israel.

Cabe mencionar que el Concurso Nacional de Belleza, que tiene lugar en el mes de noviembre, ya se encuentra a toda marcha para elegir a la Señorita Colombia 2021, quien reemplazará a María Fernanda Aristizábal. La candidata que gane el próximo mes no irá a al Miss Universo, sino, a otros concursos internacionales.

Ante la denuncia presentada por Raimundo Angulo, De La Espriella Lawyers, firma que representa a Miss Universe Colombia, respondió a través de un comunicado que asumirá la defensa de la organización:“Natalie Ackermann ha adquirido la franquicia de Miss Universo para Colombia, lo que le da derecho a elegir la mujer que representa a Colombia en el evento. Dicha franquicia le fue otorgada por la Organización Miss Universe luego de un acuerdo entre las partes”.

Por su parte, los abogados Rafael Pachecho y Manuel Pretelt quienes represetan a Raimundo Angulo manifestaron que es imperdonable que un grupo de personas, que anteriormente han participado en el Concurso Nacional de Belleza, refiriéndose a Ackermann, hagan parte de esta desvinculación del concurso de la elección de la reina.

“No es posible entender que una persona utilizando simplemente el dinero quiera excluir al Concurso de un reinado tan importante como son los reinados internacionales”.

Además, agregaron que su denuncia se basa en la Ley 31 de 1985 que manifiesta que solamente el CNB tendrá la representación del país en certámenes internacionales.

Finalmente, Abelardo de la Espriella, al ser preguntado al respecto respondió: “Raimundo Angulo se resiste a entender que ya su tiempo pasó y que el reinado nacional de belleza no es lo que fue en algún momento. Hoy Miss Universe Colombia es la franquicia que maneja el concurso de belleza más importante y exitoso de Colombia y eso el señor Angulo parece no aceptarlo, por eso recurre a leguleyadas sin ningún sustento jurídico para tratar de intimidar a Natalie Ackermann. Que entienda el señor Angulo que, así como le he ganado otros procesos en el pasado, vamos a derrotarlo en este. Natalie Ackermann no está sola”.