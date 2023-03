Reapareció Julio Iglesias con inesperada noticia, ¿de qué se trata?

El artista español había estado ausente desde hace unos meses, de hecho, su última publicación fue para enviar un emotivo mensaje tras la muerte de Pelé, leyenda del fútbol que falleció el pasado 29 de diciembre de 2022.

“Mi queridísimo amigo, tantas aventuras bonitas contigo, tanto cariño, tiempos inolvidables, hoy todos esos recuerdos vuelven a mi vida y me llenan de tristeza, hoy te has ido de nosotros pero no te vamos olvidar jamas”, fueron algunas de las palabras de condolencias que compartió.

Después de esa publicación, no se volvió a saber de él, solo hasta ayer cuando volvió a dar señales en su cuenta oficial de Instagram: “¡Por fin estoy empezando a escribir mis memorias!”.

Escribió y solo bastaron esas palabras para que sus seguidores, de inmediato, manifestaran su emoción y felicidad por tan importante noticia, teniendo en cuenta que, el artista de casi 80 años, ha hecho parte de la vida de muchas personas gracias a sus icónicas canciones.

“¡El mejor cantante de todos los tiempos!”, “Julio, maravillosa noticia, las esperamos con ansias todos los que, más allá de tus canciones, hemos seguido tu vida con admiración y muchísimo respeto. ¡Grande, Julio!”, “yo describiría al maestro Julio como: porte, elegancia, poderío, clase e inteligencia”, “has acompañado la vida de millones de personas en el mundo, Julio, millones que, con vos, hemos reído y llorado también”, “Julio fuiste, sos y seras por siempre el mas grande de los artista”, fueron apenas algunos de los tantos comentarios que recibió su publicación y anuncio, lo que da cuenta del inmenso cariño y respeto que tiene por parte de sus seguidores luego de un inmenso recorrido por la música.