La reconocida actriz y modelo colombiana Eileen Roca reveló que tuvo que dejar su país natal y mudarse a Miami, Estados Unidos, luego de que su esposo fuera víctima de un secuestro extorsivo a principios del 2020.

En una entrevista con el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, la exreina de belleza contó que su esposo, Juan Pablo Silva, fue retenido por varias horas por unos delincuentes que le exigían dinero para liberarlo. Afortunadamente, el empresario logró escapar y ponerse a salvo.

Sin embargo, este episodio marcó un antes y un después en la vida de la pareja, que decidió priorizar su seguridad y tranquilidad por encima de todo. Por eso, tomaron la difícil decisión de abandonar Colombia y empezar de cero en otro país.

“Nosotros nos fuimos porque tuvimos muchos problemas con la seguridad de nuestra casa. Fue una situación muy difícil y dolorosa. Nosotros amamos nuestro país y nuestra cultura, pero sentimos que era lo mejor para nuestra familia”, expresó Roca con nostalgia.

La actriz también confesó que extraña mucho su trabajo en la televisión colombiana, donde participó en exitosas producciones como ‘La Ley del Corazón’, ‘La Ley del Silencio’ y ‘El Capo’. Sin embargo, dijo que está feliz con su nueva vida en Miami, donde ha encontrado nuevas oportunidades laborales y personales.

“Estoy muy agradecida con Dios por todo lo que me ha dado. He podido trabajar en proyectos muy interesantes aquí en Miami, como presentadora, modelo y actriz. También he podido dedicarle más tiempo a mi familia y a mi crecimiento espiritual”, afirmó Roca.

La actriz aseguró que no descarta volver a Colombia en un futuro, pero que por ahora está enfocada en su bienestar y el de su esposo. Asimismo, agradeció el cariño y el apoyo de sus seguidores, quienes siempre la han acompañado en su carrera artística.