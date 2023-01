Reconocido reportero de Séptimo Día fue diagnosticado con cáncer

Diego Guauque, quien completa más de 14 años siendo reportero del programa Séptimo Día del Canal Caracol, fue diagnosticado con cáncer desde los primeros días de 2023 y ya está en tratamiento.

El mismo presentador confirmó que la enfermedad inició desde principio de enero, luego de llegar de un viaje de Argentina, donde estuvo compartiendo junto a su familia.

Tras llegar a Colombia, un dolor bajo en el estómago lo obligó a ir urgencias y posteriormente ingresó a cirugía.

Su estado de salud se agravó en ese momento y tuvo que pasar a la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI.

La noticia la dio el presentador en un video publicado en sus redes sociales en el que confirma que estará ausente del programa durante algunas semanas o meses.

"Voy a estar ausente del programa por motivos de salud. A principio de año me descubrieron un sarcoma dentro del abdomen", afirmó Guauque, asegurando que se le debía intervenir quirúrgicamente lo antes posible.

Posteriormente, el pasado martes en la tarde, el presentador confirmó que salió de la cirugía e ingresó a UCI.

"Me encontraron el sarcoma y me quitaron un trozo. No todo porque está pegado. Con lo que sacaron vamos a saber nombre y apellido", dijo Guauque.

“Mi hija necesita a su papá, ahí estoy yo. Mi esposa necesita su esposo y ahí voy a estar yo, muchos años más. Creo que el periodismo también me necesita, ahí voy a estar... ahí voy a estar... ay, carajo... ay, carajo. ¡Con fuerza!”, dijo el presentador en medio de lágrimas.