René Higuita, el escorpión que se gastaba millones en rumbas

“Ni 100 ni 50 millones de pesos, tampoco, pero si 5 o 6 millones en una noche en esa época, que era mucho dinero”, dijo Higuita.

Higuita también recordó algunos episodios de su carrera deportiva, como el famoso ‘escorpión’ que hizo en el estadio Wembley, el gol de tiro libre que le marcó a River Plate en la Copa Libertadores y el error que cometió contra Camerún en el Mundial de Italia 90.

Además, habló sobre su experiencia en Arabia Saudita, donde jugó y fue entrenador de arqueros del Al-Nassr. Allí ganó mucho dinero, pero también sufrió por la soledad y la falta de libertad.

“Yo ganaba muy bien allá. Yo ganaba 100 mil dólares al mes. Pero no tenía vida social. No podía salir a caminar por la calle. No podía ir a un restaurante. No podía ir a un cine. No podía hacer nada”, contó Higuita.

La entrevista completa se puede ver en el canal de YouTube de Eva Rey, quien recientemente se despidió de RCN tras 15 años de trabajo en ese medio.