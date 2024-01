“Respete la jerarquía”: Luis Alberto Posada dejó ‘sentado’ a Yeison Jiménez tras polémica

El intérprete de “El precio de tu error” instó a Jiménez a no buscar protagonismo a expensas de otros y le recordó la importancia de respetar la jerarquía en el género.

“Me tiene un poco triste... traté de hacer las llamadas pertinentes y hacer las cosas a nivel personal. Creo que no es justo lo que están diciendo. Hice un concierto en Mosquera, entré a las 10 de la noche y salí como a las 11:50 o 12:00 hacía el segundo ‘show’ que era el de ‘Sírvalo pues’, en Bogotá. Cuando entro a tarima me cuentan que el maestro Luis Alberto Posada cantó 4 o 5 canciones, se bajó de tarima y se fue”, indicó sobre Posada.

“Yo nunca lo he irrespetado [...] No haga cosas para buscar protagonismo y ser más grande que otros”, expresó, añadiendo “Respete el género y respete la jerarquía”. Para finalizar, dijo: “Le pido el favor que respete, los hijos no le pegan a los papás”.