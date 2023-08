¿Respondió? Con esta canción, Karol G confirma que Feid sí es mejor que Anuel

En el adelanto del videoclip, que se filtró en las redes sociales, se ve a Karol G luciendo un vestido rojo y bailando sensualmente junto a Feid, quien la abraza y la besa. La letra de la canción es contundente y deja claro que Karol G está muy feliz con su nuevo amor y que no extraña para nada a Anuel.

“Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. Pa’ que le digo que no, si me lo hace mejor”, dice el coro de la canción, que promete ser un éxito.