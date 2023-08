Revelan la cifra que deberá pagar Joaquín Sabina a la Hacienda Española

El cantautor Joaquín Sabina perdió un pleito que tenía en los estrados españoles por la liquidación fiscal de los años 2008, 2009 y 2010. Por este motivo, el español, conocido en el continente por éxitos de la dimensión de ‘Y nos dieron las diez’, ‘Noches de Boda’ y ‘19 días y 500 noches’, tendrá que pagarle 2,5 millones de euros a Hacienda por asuntos relaciones con los ingresos por derechos de autor y por el rendimiento de tres sociedades.

Sabina había presentado un recurso de casación frente a una sentencia de abril de 2022 emitida por la Audiencia Nacional. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó la apelación del artista y afirmó que el anterior fallo se hizo en derecho. Ante esta decisión no le queda otro camino al cantante que pagar a Hacienda el monto exigido por la ley.

En la sentencia se demostró que Sabina era socio mayoritario y administrador solidario de la entidad Ultramarinos Finos SL, socio mayoritario de la empresa Relatores SL y padre de una de las socias de la entidad El pan de mis niñas SL, según informó la prensa nacional, y por eso debía asumir el pago total de esa liquidación fiscal.

Hasta el momento el cantante no se ha pronunciado públicamente sobre este revés. La prensa cree que no lo hará. El cantante ha visitado varias veces a Colombia, un par de ella en compañía del también compositor Joan Manuel Serrat.

El año anterior, además, llegó a las pantallas de los cines el documental biográfico ‘Sintiéndolo mucho’, un trabajo de Fernando León de Aranoa sobre la vida y obra del compositor español.