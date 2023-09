Revelan que la hija de Shakira podría nacer en Miami: esto es lo que se sabe

Situaciones por las que no ha dejado de ser tendencia para los medios nacionales e internacionales, especialmente por estos días, después de que el medio español El Nacional de Cataluña asegurara que la cantante se convertiría en madre por tercera vez y el bebé nacería en Miami.

“Shakira, madre de una niña. Hermanita para Milan y Sasha nacerá en Miami. La colombiana será madre a corto-medio plazo, aunque no será ella quien se quedaría embarazada. No correría los riesgos que conlleva quedarse en ese estado a los 46 años”, señaló el medio local.

Así mismo, el diario aseguró que su nuevo hijo no nacerá de manera convencional, sino que este se desarrollará dentro de un vientre alquilado, porque no siente que, a sus 46 años, pueda atravesar de nuevo por un proceso de gestación y parto.

Por lo que la cantante seguiría los pasos de actriz y guionista española Ana Obregón, quien recientemente tuvo a su hija Ana por medio de la gestación subrogara, aseguró el medio citado.

La noticia de que Shakira podría llegar a ser de nuevo madre se convierte de nuevo en tema de conversación, luego de que en días recientes Mhoni Vidente hubiera vaticinado, sin revelar mayores detalles, que la artista colombiana sería madre por tercera vez.

Lea también: ¿Shakira tiene problemas para quedar embarazada? Este sería el procedimiento que usaría para volver a ser mamá

La astróloga y vidente se ha convertido en una de las famosas de América Latina, por el contenido que comparte en sus redes sociales y la predicción de algunos acontecimientos dentro de la vida de los famosos, como fue el caso de la muerte de Julian Figueroa, hijo del cantante mexicano, Joan Sebastian.

Es de señalar que en meses anteriores, el exfutbolista español Gerard Piqué también confesó en medio de una entrevista con el programa argentino Chisme No Like que deseaba ser padre de una niña y dado que Clara Chía aún no quería ser madre, lo haría de manera subrogada.

Le puede interesar: ¿No es una bruja? Se filtran nuevas imágenes de Clara Chía con su suegra de vacaciones en Croacia

“Vamos a tirar el bombazo más fuerte de Piqué. Recordemos que se filtró la información de que el español quiere ser padre de una niña y lo va a hacer de forma subrogada”, manifestó en su momento Javier Ceriani, conductor del espacio televisivo.