Revelan quién es Angeline Reyes, la imitadora de Rosalía en ‘Yo me llamo’ que está causando furor

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de realidad más populares en la televisión colombiana de 2023, y ha llegado cargado de sorpresas y nuevos talentos. Uno de los concursantes que ha causado un gran impacto en la audiencia es Angeline Reyes, quien interpreta a la artista española Rosalía y ha sorprendido a todos con su evolución en medio de la competencia.

A pesar de enfrentar críticas por parte de los jurados, que en ocasiones la han hecho llorar, como sucedió cuando Amparo Grisales cuestionó su físico, afirmando que había subido de peso, Angeline ha demostrado estar dispuesta a seguir las recomendaciones de los expertos para perfeccionar su imitación y convertirse en una estrella de la industria musical.

Recientemente, en los duelos mano a mano del programa, Angeline ganó 40 millones de pesos, lo que emocionó a los televidentes que han sido testigos de su dedicación y esfuerzo por mejorar tanto su imitación vocal como su apariencia para parecerse a Rosalía.

En uno de los episodios más recientes del programa, Amparo Grisales expresó su admiración: “La amo. La amo. O sea, lo que acabas de hacer es una cosa impresionante. La voz, donde te queda tan expuesta (...) solo con guitarra, es el flamenco, a pleno, el flamenco de calle (...) el sentimiento, eso fue lo que me hizo llorar, le pusiste un sentimiento. Es una música que a mí me llega mucho, porque yo ya dije que tengo raíces flamencas y sevillanas por mi mamá (...) fue tan hermoso que no tengo palabras (...)”, mientras que Pipe Bueno y César Escola también elogiaron su actuación.