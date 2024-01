$!Revelan supuestos chats de J Balvin con actriz de cine para adultos

Ahora la actriz Claudia Bavel pondría esta relación en aprietos al revelar los chats en los que supuestamente J Balvin le pide fotos sin ropa y exclusivas.

Supuestamente, todo empezó por un video en el que Claudia calificaba artistas de reguetón y a él le dio un 7, motivo por el cual Balvin la contactó, ya que no le habría gustado su calificación...

De ahí habrían empezado a hablar sobre el trabajo de esta joven, que hace películas desde los 19 años, y él le habría hecho énfasis a la pregunta de si fingía el placer en las escenas.

“No me mientas, sé honesta, porque sí lo disfrutabas bastante y ahora dices que fingías. El cuerpo no miente, Claudia. A mí no me vengas con cuentos”, se lee en el supuesto mensaje de Balvin.

Cabe mencionar que se desconoce la veracidad de dicho chats, en una época en la cual hacer montajes es relativamente sencillo y pan de cada día.

Adicional, el cantante paisa no se ha pronunciado sobre el tema y en su cuenta de Instagram ni siquiera sigue a la actriz en cuestión.