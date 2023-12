¿Ricardo Montaner está en la quiebra? Esta es su grave situación, rumoran que está huyendo

La familia Montaner se encuentra organizando el estreno de la segunda temporada de su reality show, pero el patriarca de la familia de cantantes estaría envuelto en serios rumores económicos con el fisco estadounidense por no pagarle a sus empleados.

Los rumores han aumentado, por lo que Ricky Montaner, el hijo mayor de su relación con su actual esposa Marlene Rodríguez y el tercero de todos los hijos del cantante, se vio obligado a hablar del tema en una rueda de prensa en la Ciudad de México.

“Me parece tan ridículo la forma en que dice la gente... mi papá ha sido un tipo, que si yo he sembrado y yo no tengo problemas económicos, una persona que tiene 40 años dedicándose a esto no los tiene”, aseveró el joven.

Según las especulaciones que rondan por el mundo de la farándula, Ricardo Montaner habría huido a República Dominicana, lugar que se ha convertido en la segunda casa de la familia.

Debido a que los rumores no paran, su hijo tuvo que salir a aclarar que sus padres viajan regularmente a la isla para tener una vida más tranquila dado que allí tienen una propiedad; asimismo, compartió que hace algunos años, Samaná se convirtió en el lugar predilecto para pasar las festividades navideñas y fin de año.

Los rumores comenzaron en mayo del presente año cuando unos supuestos empleados del restaurante de Montaner en Miami, le informaron al medio de entretenimiento ‘Chisme no like’ que tenían más de 6 meses sin pago.

El cantante no se ha pronunciado ante el señalamiento; sin embargo, Montaner anunció en el último concierto que dio en Costa Rica que no ofrecería más shows por un tiempo indefinido porque le gustaría disfrutar de sus nietos y su familia.

“Ha llegado un momento en mi vida que jamás pensé. Hace más de 30 años que no he parado ni un momento y creo que ya es hora de que me ponga a hacer otras cosas. Voy a ver a mis nietos crecer y no perderme de nada de lo que pase con ellos, sembrar flores y otras cosillas. No sé cuándo volveré a los escenarios”, dijo el cantante y compositor.

Información de: El Universal.