Rihanna actuará en la ceremonia de los Óscar

Se trata de una composición en cuyo diseño sonoro participaron, además de Rihanna, la cantante nigeriana Tems y el compositor sueco Ludwig Göransson. La letra es obra del director estadounidense Ryan Coogler y de la propia Tems.

Esta canción compite por el Óscar con “Hold My Hand” (”Top Gun: Maverick”), “Naatu Naatu” (”RRR”), “This Is Life” (”Everything Everywhere All at Once”) y “Applause” (”Tell It Like a Woman”).