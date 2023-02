Rihanna anunció su segundo embarazo en el Super Bowl, el show generó reacciones encontradas

Con más de 100 bailarines en escena, 7 plataformas elevadas y el corazón ansioso de sus fans que esperaron durante siete años que volviera a subir a un escenario, Rihanna se apoderó del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl cantando varios de sus éxitos y dejando entre los fanáticos algunas dudas que ella misma se encargó de despejar al final del show.

Rihanna se presentó en el escenario vestida completamente de rojo (Loewe y Alaia), comenzó el espectáculo con la canción Bitch Better Have My Money en una plataforma elevada sobre otra roja que atravesaba el campo y bailarines vestidos de blanco.

Luego cantó Where have you been, mientras bajaba de la plataforma elevada y continuó con Only Girl (In the wold) y We Found Love.

La cuarta canción elegida fue Rude Boy y continuó con Work, canción en la que caminó por todo el escenario seguida por sus bailarines.

Tras una breve pausa interpretó Wild Thoughts, Pour it up, Money on my mind y All of the lights. Después de dedicarle varios segundos a este tema, le llegó el momento a Run this town. (Hubo tiempo para retocar el maquillaje con su marca Fenty Beauty)

Luego, para cantar Umbrella, una de las más esperadas de la noche, Rihanna se elevó nuevamente en la plataforma. El final llegó con Diamonds, canción con la que la cantante anunció su segundo embarazo y retumbaban los fuegos artificiales rojos y en su plataforma de acrílico, sobre el público y sus bailarines.

Tras esta presentación sus representantes le confirmaron a medios como Hollywood Reporter y People, que efectivamente, la cantante de Barbados está esperando su segundo bebé.

Las opiniones del espectáculo estuvieron divididas. Muchos fanáticos en redes sociales agradecieron volver a ver a la cantante en el escenario luego de tantos años de ausencia. Sin embargo, muchos opinaron que el espectáculo careció de chispa y que seguramente no entrará en la lista de los más recordados del Super Bowl. La discusión sigue latente.

