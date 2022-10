Rihanna, Beyoncé y Taylor Swift harían giras mundiales en 2023

Después de los lanzamientos de los álbumes de estas divas del pop, que se esperan para este año, es apenas lógico que se embarquen en una gira mundial en 2023, por lo que los rumores ya se han empezado a escuchar desde diferentes fuentes.

En primer lugar, el regreso a la música de Rihanna se anunció cuando Apple Music empezó a patrocinar el show de medio tiempo del Super Bowl hace unos meses y confirmó a la cantante como la encargada del espectáculo de 2023. Ahora, se anunció que Rihanna está trabajando en música nueva y del show del Super Bowl continuaría con una gira mundial.

Por su parte, Beyoncé lanzó el 29 de julio su álbum “Renaissance” y se esperan los videos que acompañarán las canciones, hasta ahora solo insinuó lo que será el de “I’m That Girl”. Los fanáticos esperan que esto dé línea a lo que será un nuevo espectáculo, de las características a las que la Queen B los tiene acostumbrados.

Taylor Swift lanzará el 21 de octubre su esperado “Midnights”, del que ya anunció que va a tener una canción a dúo con Lana Del Rey, “Snow on the Beach”, y se rumora que también tendrá otra con la banda británica The 1975.

Teniendo en cuenta los tiempos que maneja la artista entre el lanzamiento de un álbum y la consecuente gira, se proyecta que Swift se embarque en una gira mundial en verano de 2023.

No es claro si las cantantes incluirían a Latinoamérica en sus calendarios de conciertos. Rihanna canceló las presentaciones en la región de su último tour, el Anti en 2016, por miedo a la epidemia del Zika; Beyoncé tampoco hizo paradas en sus últimas tres giras (dos de las cuales hizo con su esposo Jay Z, lo que podría explicar la ausencia del país porque no es tan reconocido en este territorio) y Taylor nunca ha tenido fechas en Latinoamérica, pero con la emoción pospandemia, es posible que esto cambie, por lo menos así lo esperan sus seguidores.