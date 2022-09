Cada año, el show de medio tiempo de la final de la liga de fútbol americano estadounidense, mejor conocida como el Super Bowl, es uno de los momentos musicales más icónicos. En los últimos años shows como los de Shakira y Jennifer López o Dr. Dre con Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent, hacen pensar que sería imposible superarse, pero este año, con el cambio de patrocinador de Pepsi y Apple Music, parece que va a subir otro nivel, por lo menos eso insinúa Rihanna con su más reciente publicación de Instagram.

La cantante, que ahora dedica más tiempo a sus labores de empresaria en el diseño de ropa interior y a la promoción de su línea de productos de belleza, publicó el domingo una foto sosteniendo un balón de fútbol americano donde se ve claramente el logo de la NFL.

Según reportaron medios estadounidenses, la cantante habría estado en la lista para protagonizar este espectáculo en 2019, pero las negociaciones no se concretaron por el rechazo que se dio en la liga al jugador Colin Kaepernick, que empezó a arrodillarse durante el himno en los partidos, como protesta por los asesinatos a jóvenes negros por parte de fuerzas policiales. Kaepernick terminó sin equipo, pero este año firmó con Las Vegas Raiders.

En 2019, Rihanna le confesó entonces a la revista Vogue: “No podría atreverme a hacerlo. ¿Para qué? ¿Quién gana con eso? No mi gente. Simplemente no podía ser una vendida. No podía ser una facilitadora. Hay cosas dentro de esa organización con las que no estoy de acuerdo en absoluto, y no iba a ir a servirles de ninguna manera”.

¿Nueva música?

El primer nombre en sonar para el espectáculo con el cambio de patrocinador fue Taylor Swift, pero este se descartó, según TMZ, porque primero quiere acabar de regrabar sus primeros seis discos. Swift está en proceso de regrabar su discografía para recuperar los derechos sobre su música, vendidos a una empresa privada por su disquera.

La publicación en Instagram de Rihanna, terminó con las especulaciones. La cantante de Barbados no ha sacado música nueva desde 2018, pero esta participación podría significar que finalmente decidió regresar a la música, para dicha de sus fanáticos.

La 57ª edición del campeonato de la NFL se disputará el 12 de febrero en el State Farm Stadium, sede de los Arizona Cardinals, en Glendale (Arizona).