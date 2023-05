$!Robert Smith, de The Cure, se burla de la coronación de Carlos III con una tira cómica

El cantante y líder de la banda británica The Cure, Robert Smith, expresó su rechazo a la monarquía y a la reciente coronación de Carlos III como Rey de Reino Unido con una tira cómica que compartió en sus redes sociales. La ilustración, realizada por el artista australiano First Dog On The Moon, muestra a varios “objetos reales” preparándose para la ceremonia que tuvo lugar ayer, 6 de mayo.